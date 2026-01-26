«Крайне тяжкие деяния»: сыну кронпринцессы Норвегии предъявлены новые обвинения

Express: сыну кронпринцессы Норвегии предъявлены новые обвинения

Обвинительное заключение против Мариуса Борга Хейби, сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, дополнилось шестью новыми пунктами в преддверии судебного разбирательства в Осло. Об этом сообщает Express.

Наиболее тяжелое из свежих обвинений относится к событиям шестилетней давности. Следствие утверждает, что в июле 2020 года Хейби организовал транспортировку не менее 3,5 килограмма наркотических средств для последующей передачи другому лицу.

Кроме того, к общему списку добавились эпизоды нарушения судебного запрета на приближение и три случая пренебрежения правилами дорожного движения. Теперь общее число предъявленных ему обвинений достигло 38, включая изнасилование, насилие в отношении бывших сожительниц и угрозы убийством.

Процесс над представителем монаршей фамилии начнется 3 февраля и продлится до середины марта. Государственный прокурор Осло Стурла Хенриксбо подчеркнул серьезность ситуации. Он отметил, что статус подсудимого не дает ему преимуществ перед законом.

«Случаи насилия и сексуального насилия в близких отношениях — это крайне тяжкие деяния. Тот факт, что Мариус Борг Хейби является членом королевской семьи, не означает, что к нему следует относиться мягче или строже», — заявил представитель ведомства.

Сын кронпринцессы находится под следствием с 4 августа 2024 года. Семья Хейби долго хранила молчание. Недавно кронпринцесса Метте-Марит все-таки призналась, что чувствует вину за деяния сына. Однако она отвергла слухи о том, что предупреждала отпрыска о задержании. Король Харальд также высказал сочувствие пострадавшим, добавив, что теперь судьбу его названого внука решит суд.

Сам Мариус свою вину отрицает и ссылается на наркозависимость и проблемы с психикой.

