Защищаем конечности от мороза: как правильно подобрать зимнюю обувь и перчатки

Альпинист Киселев: зимой важно подобрать хорошую обувь и перчатки

В холодное время года необходимо правильно утеплить как корпус, так и конечности. О том, как подобрать хорошую обувь и перчатки, aif.ru рассказал спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

В серьезные морозы защищать руки надо двумя слоями — сначала тонкие перчатки, а уже поверх — рукавицы-«верхонки».

Обувь же обязательно должна быть с надежной, протектированной подошвой и хорошо утеплена, соответствовать размеру ноги. Порой и вовсе лучше выбрать ботинки или сапоги на размер-два больше.

Если ботинки или сапоги тесные и сильно сжимают ногу, конечность будет мерзнуть. В свободной обуви ступне намного комфортнее — коме того, она позволяет надеть еще одну пару термоизоляционных носков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как пережить период сильных холодов и снегопадов. Важную роль играет обувь с нескользящей подошвой, а также наличие запасных перчаток и теплых носков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.