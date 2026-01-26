Защищаем конечности от мороза: как правильно подобрать зимнюю обувь и перчатки

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 43 0

Важно не забывать про правильный размер и многослойность.

Как защитить руки и ноги от холода

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Альпинист Киселев: зимой важно подобрать хорошую обувь и перчатки

В холодное время года необходимо правильно утеплить как корпус, так и конечности. О том, как подобрать хорошую обувь и перчатки, aif.ru рассказал спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

В серьезные морозы защищать руки надо двумя слоями — сначала тонкие перчатки, а уже поверх — рукавицы-«верхонки».

Обувь же обязательно должна быть с надежной, протектированной подошвой и хорошо утеплена, соответствовать размеру ноги. Порой и вовсе лучше выбрать ботинки или сапоги на размер-два больше.

Если ботинки или сапоги тесные и сильно сжимают ногу, конечность будет мерзнуть. В свободной обуви ступне намного комфортнее — коме того, она позволяет надеть еще одну пару термоизоляционных носков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как пережить период сильных холодов и снегопадов. Важную роль играет обувь с нескользящей подошвой, а также наличие запасных перчаток и теплых носков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:10
Ни руки, ни сердца: почему мужчина не зовет замуж — на это есть 8 причин
18:06
Систему бронирования авиакомпаний вернули к работе после сбоя
17:57
«Как Эбола и Марбург»: раскрыт уровень смертности заразившихся вирусом Нипах
17:42
В Подмосковье мальчик выехал на ледянке под колеса машины и погиб
17:39
Легко спутать с гриппом: как вирус Нипах может попасть в Россию
17:20
Сбой в системе бронирования и регистрации авиакомпаний и аэропортов России — что известно

Сейчас читают

Сбой в системе бронирования и регистрации авиакомпаний и аэропортов России — что известно
«Музыкант, который не слышит»: Максим Фадеев рассказал, как лишился слуха
«Не приносят пользу»: четыре продукта могут разрушить микрофлору кишечника
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026