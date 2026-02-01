Воспоминания могут быть выдумкой: почему прошлого не существует

Daily Mail: воспоминания могут быть выдумкой из-за гипотезы мозга Больцмана

Детство, первые влюбленности, яркие путешествия — память кажется самым надежным якорем реальности. Даже если сомневаться во всем остальном, собственные воспоминания обычно воспринимаются как нечто несомненное: если я это помню — значит, это было.

Однако группа физиков и философов утверждает, что такая уверенность может быть ошибочной. С точки зрения фундаментальных законов природы ваши воспоминания вполне могут не иметь никакого отношения к реальному прошлому. Об этом сообщает Daily Mail.

Что такое «мозг Больцмана»

Эта идея известна как гипотеза мозга Больцмана, названная в честь австрийского физика Людвига Больцмана. Она предполагает, что при определенных условиях из хаоса может самопроизвольно возникнуть мозг — уже «готовый», с набором воспоминаний, убеждений и ощущением личной истории.

Проще говоря: ваш мозг мог появиться секунду назад — уже с ощущением прожитой жизни, хотя самой жизни никогда не было.

Такой мозг может «помнить» детство, школу, друзей и прошлые события, которые на самом деле никогда не происходили.

Почему физика допускает такой сценарий

Ключевая причина — второй закон термодинамики, согласно которому энтропия (уровень беспорядка) во Вселенной со временем растет.

Если рассматривать Вселенную в очень больших временных масштабах, физика допускает редкие, но возможные флуктуации — случайные всплески упорядоченности.

Теоретически такие колебания могут создать любую структуру: от атома до человеческого мозга.

Здесь возникает парадокс: создать один мозг с воспоминаниями статистически проще, чем создать всю Вселенную с ее историей.

Почему это звучит безумно, но логично

Интуитивно кажется, что вероятность быть «мозгом Больцмана» исчезающе мала. Но математические модели показывают обратное. Если Вселенная существует достаточно долго, такие флуктуации становятся практически неизбежными.

В статье, опубликованной в журнале Entropy, исследователи прямо заявляют, что современная физика не содержит убедительных аргументов, которые полностью исключали бы эту гипотезу.

Один из авторов пишет, что с точки зрения энтропии наиболее вероятным объяснением нашего текущего состояния может быть именно случайная флуктуация, а не последовательная история Вселенной.

Значит ли это, что все вокруг — иллюзия?

Нет. По крайней мере, ученые не утверждают этого напрямую. Они не говорят, что люди точно являются мозгами Больцмана. Их вывод более тонкий и тревожный: физика не может доказать обратное.

Единственное, что позволяет считать воспоминания реальными, — это вера в то, что у Вселенной было конкретное начало, например Большой взрыв, и что с этого момента время имеет направление.

Почему Большой взрыв — единственный «якорь реальности»

Если Вселенная действительно началась в состоянии низкой энтропии, то прошлое объективно отличается от будущего. В таком мире воспоминания имеют смысл: они отражают реальные процессы.

Но если рассматривать только настоящий момент — без опоры на космологическую историю, — гипотеза мозга Больцмана становится логически неустранимой.

И в этом, по словам авторов, кроется фундаментальная проблема: люди вынуждены верить в происхождение Вселенной, потому что доказать его напрямую невозможно.

Итог: что это значит

Ученые не призывают сомневаться в каждом воспоминании или отказываться от реальности. Но их работа показывает неожиданное ограничение науки: даже самые фундаментальные законы не гарантируют, что наше прошлое действительно существовало.

Как заключают авторы исследования, гипотеза мозга Больцмана и второй закон термодинамики одинаково обоснованы или одинаково проблематичны.

А значит, с точки зрения физики, абсолютной уверенности в реальности собственных воспоминаний ни у кого нет.

