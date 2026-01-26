ВСУ ограбили Свято-Успенскую Святогорскую лавру в ДНР

Стало известно о новых зверствах ВСУ. Отступая с территории ДНР, радикалы ограбили Свято-Успенскую Святогорскую лавру, которая находится рядом с линией фронта.

Ночью националисты сорвали с дверей цепи и сняли со звонницы восемь из десяти колоколов. Кроме этого боевики вынесли из храма лампады иконостаса, распятие, подсвечники и другую церковную утварь. Взломали ящик с пожертвованиями, забрали оттуда деньги. А украденные вещи погрузили в грузовик и скрылись с места преступления.

Сейчас бои идут на северной окраине Святогорска. Лавра находится рядом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.