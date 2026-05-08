Умер проработавший 35 лет в программе «Время» журналист Владимир Федоров

Стало известно, где пройдет прощание с ним.
Фото: Петрейчук Е./Фотохроника ТАСС/ТАСС
На 89-м году жизни умер заслуженный журналист Киргизской ССР Владимир Федоров, проработавший 35 лет в программе «Время». Об этом сообщил Союз журналистов России в Telegram-канале.
«Союз журналистов России выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Владимира Григорьевича», — говорится в посте.
Прощание с Владимиром Григорьевичем пройдет 11 мая 2026 года в 13:30 в Николо-Архангельском крематории.
Владимир Федоров родился в 1937 году. Он окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. На протяжении 52 лет его карьера была связана с системой Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Федоров был финалистом премии ТЭФИ, автором 20 документальных фильмов и шеф-редактором службы документального кино на телеканале «Россия 1».
