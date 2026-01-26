Систему бронирования авиакомпаний вернули к работе после сбоя

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Ключевая платформа, на которую опираются, в том числе и аэропорты, снова функционирует в штатном режиме.

Что сейчас с системой бронирования Леонардо

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Работоспособность системы бронирования Leonardo, которую используют российские авиакомпании и аэропорты, полностью восстановлена после произошедшего ранее сбоя. Об этом сообщили в Ростех, уточнив, что все основные функции платформы вновь доступны.

Причиной сбоя, отметили в госкорпорации, стала внутренняя техническая проблема у провайдера.

Из-за масштабного сбоя в системе бронирования Leonardo авиарынок на время оказался в режиме ограничений. В первую очередь проблемы затронули «Аэрофлот»: у перевозчика была приостановлена регистрация пассажиров и оформление билетов, а также не исключались изменения в расписании и отмены отдельных рейсов. В компании предупредили клиентов о возможных неудобствах, связанных с техническими неполадками.

Сбой оказался не точечным и быстро перекинулся на другие авиакомпании. «Победа» временно остановила операции по оформлению, переоформлению и возврату билетов и дополнительных услуг. Похожие ограничения ввели Azur Air и Nordwind — у этих перевозчиков были недоступны продажи билетов и допуслуг, а в отдельных случаях возникли сложности с регистрацией пассажиров и багажа. «Уральские авиалинии» также сообщили о проблемах с онлайн-сервисами и рекомендовали пассажирам заранее проверять статус рейсов.

