«Невосполнимая утрата»: в КВН выразили соболезнования после гибели Елены Рыбалко

Мария Гоманюк
Артистка была яркой и талантливой представительницей команды «Утомленные солнцем».

В КВН прокомментировали гибель звезды состязаний в эрудиции, находчивости, остроумии Елены Рыбалко, участницы команды «Утомленные солнцем».

Там сообщили, что артистка трагически погибла, и назвали ее яркой и талантливой представительницей команды.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко — яркая, талантливая участница команды «Утомленные солнцем», — писали представители «Клуба веселых и находчивых».

В КВН отметили, что уход Рыбалко стал большой потерей для всех, кто ее знал. Представители движения также выразили соболезнования семье, близким, коллегам и поклонникам артистки.

«Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку. В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой», — отметили в КВН.

По предварительным данным, 53-летняя Елена Рыбалко погибла в Адлере. Ее сбил автомобиль Toyota, когда она переходила трассу в неположенном месте. От полученных травм артистка скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия.

Гибель супруги подтвердил муж Елены Рыбалко в беседе с MK.RU. Он попросил с уважением отнестись к частному горю семьи.

Елена Рыбалко была известна по выступлениям в составе команды КВН «Утомленные солнцем». В 2000-х коллектив играл в Высшей лиге, а в 2003 году стал чемпионом. После этого команда начала выступать реже, а Рыбалко появлялась в основном на юбилейных играх.

