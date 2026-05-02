Звезда КВН Елена Рыбалко погибла в ДТП в Адлере

Светлана Стофорандова Журналист

Артистку сбила машина, когда она переходила дорогу в неположенном месте.

Фото: скриншот с сайта: Youtube / Преображение Сочи

В Адлере в результате ДТП погибла звезда КВН Елена Рыбалко. Супруг артистки в беседе с «МК» подтвердил информацию о ее смерти.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города Сочи, авария произошла 1 мая в 22:00 на улице Ивановской в Адлерском районе. Водитель автомобиля Toyota сбил Елену, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм артистка скончалась на месте до приезда медиков.

Елена Рыбалко была участницей команды «Утомленные солнцем». Вместе с коллективом в 2003 году она завоевала титул чемпиона Высшей лиги КВН. Несмотря на то что в последние годы артистка редко выходила на сцену, она принимала участие в юбилейных и памятных играх команды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла заслуженная артистка России Наталья Миронова, известная зрителям по сериалам «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики-2». Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Актрисе было 55 лет.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
