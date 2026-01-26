Путин обсудил с Бегловым поддержку ветеранов и развитие Петербурга

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 43 0

Рабочая встреча президента и губернатора Северной столицы прошла в Малом выставочном зале Эрмитажа.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Александр Беглов: В Санкт-Петербурге проживают около 44 тысяч ветеранов

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Основной темой разговора стали меры поддержки ветеранов, итоги выполнения национальных проектов и приоритеты развития города.

Александр Беглов уточнил, что на 1 января в Санкт-Петербурге проживают около 44 тысяч ветеранов, из них более 37 тысяч — награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда». Также в городе остается порядка трех тысяч тружеников тыла и несовершеннолетних жителей блокадного города.

Губернатор отметил, что по поручению президента были сняты ограничения на получение знака «Житель блокадного Ленинграда». Теперь право на соответствующие выплаты имеют все, кто прожил в осажденном городе хотя бы один день. Он подчеркнул, что для ветеранов также имеет особое значение признание блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом.

В ходе встречи Беглов сообщил об открытии памятной плиты на Пискаревском кладбище и о работах по созданию мемориала, посвященного окончанию Ленинградской битвы. Кроме того, в 2025 году впервые был отмечен новый День воинской славы — 9 августа, день завершения Ленинградской битвы.

Отдельное внимание было уделено социально-экономическому развитию города. Губернатор заявил, что Санкт-Петербург полностью выполнил показатели региональных и национальных проектов. Более половины городского бюджета направлено на социальную сферу, значительные средства заложены на программы, ориентированные на детей.

Также обсуждалось развитие транспортной инфраструктуры петербургской агломерации совместно с Ленинградской областью, включая реализацию проектов скоростных магистралей.

Последняя рабочая встреча Владимира Путина с Александром Бегловым состоялась 28 апреля 2025 года — тогда стороны обсуждали подготовку к празднованию Дня Победы и проведение в Петербурге съезда Ассоциации блокадников Ленинграда.

