Европейские политики раскритиковали Зеленского после выступления в Давосе

Европейская усталость от Украины ощущается все сильнее. Страны начинают отказываться то от поставок вооружений, то от выделения новых денежных траншей. А после выступления Зеленского в Давосе, где он в открытую унижал своих спонсоров и союзников, в Старом Свете словно прозрели: зачем платить Киеву, если за это тебя поливают грязью?

Вопрос, на который в ЕС сейчас боятся отвечать даже те, кому выгодно продолжение конфликта. Но всем очень интересно, почему Зеленский так осмелел. Подробности в материале корреспондента «Известий» Александра Тузикова.

Нет, не древнеримское Veni, Vidi, Vici — пришел, увидел, победил. А приехал, наследил, шокировал — да так, что спустя четверо суток после того, как зеленский покинул Давос, его европейские покровители до сих пор не могут оправиться от шока. Эффект бомбы заставил высказать свое фи даже премьера Италии Джорджу Мелони. По-немецки скрупулезно подбирал слова другой ярый союзник Киева — глава Бундесвера Борис Писториус.

«В этом слышится отчаяние Зеленского. Но этот упрек я не стал бы в первую очередь адресовать Германии. При этом утверждать, что мы не в состоянии защитить себя, — это неверно», — сказал Борис Писториус.

Киевскому политику явно не давали покоя лавры вице-президента США Джей Ди Вэнса, когда тот на Мюнхенской конференции по безопасности почти год назад в пух и прах разнес Европу за тотальный бюрократизм и супермедлительность в эпоху перемен.

Но «отчаянный», по версии Берлина, зеленский своими давосскими стендапами решал две вполне конкретные задачи: стрясти с покровителей еще побольше денег. И открыть ногой дверь в Европейский союз, по принципу капризного мальчика: «Хочу уже в следующем году — и точка».

А если Венгрия против, сделать ее главным врагом так называемой общеевропейской безопасности, которую якобы защищает Украина за весьма скромный, по аппетитам Киева, гонорар.

«Украинское политическое руководство высказывало в адрес Венгрии крайне оскорбительные и угрожающие послания. Наши национальные службы безопасности проанализировали эту последнюю украинскую атаку и установили, что произошедшее вписывается в серию скоординированных украинских действий, направленных на вмешательство в венгерские выборы», — отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

После давосских выходок Зеленского не очень стремится видеть такого кандидата на вступление в ЕС даже Германия, которая до сих пор возглавляет «коалицию желающих». Желания явно поубавилось.

«Мы относимся к этому сдержанно, поскольку понимаем, что такой шаг полностью изменил бы характер Европейского союза. Существующие структуры ЕС не приспособлены ни для сельского хозяйства, ни для других ключевых сфер. Именно поэтому мы подходим к этому вопросу с большой осторожностью», — подчеркнул премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер.

Да и не только Венгрия, Словакия, Германия, но теперь вот и Польша ставит барьер киевским евроамбициям — но уже не на границе, а в Европарламенте.

Коррупция в сфере экспорта зерна с Украины достигла таких масштабов, что взятки бывшему главе Службы безопасности Украины и руководителю местного управления безопасности составляют до 10 миллионов долларов в месяц, — предала огласке информацию польских спецслужб евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник.

«Мы не только продолжаем выступать в роли банкомата для Украины, но и создаем для себя значительную экономическую и социальную угрозу. С одной стороны, это будет означать полный поток украинской сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а с другой — неконтролируемый приток сотен тысяч, если не миллионов, иммигрантов из Украины», — считает депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

А пока в Европе судорожно думают, как достойно ответить киевскому мастеру монолога, назвавшему Европу «фрагментированным калейдоскопом малых и средних держав, бесконечно говорящих, но ничего не делающих», внезапный совет Старому Свету дали в Русской православной церкви. Помочь от одержимого Зеленского может искренняя молитва, которой изгоняют нечисть. Если, конечно, у европейских элит осталась хоть капля настоящей веры.

