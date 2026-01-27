Посольство России в Германии потребовало признать блокаду Ленинграда геноцидом

Заявление приурочено ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
Посольство России в Германии 27 января призвало власти ФРГ официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления нацистского режима геноцидом народов СССР.
В дипмиссии подчеркнули, что немецкая сторона должна сделать это с учетом исторической ответственности за злодеяния Третьего рейха и его союзников.
«Перед лицом этой даты настоятельно требуем от германской стороны в силу непреходящей исторической ответственности за злодеяния нацистского режима официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его приспешников геноцидом народов СССР», — говорится в заявлении.
В посольстве назвали блокаду Ленинграда беспрецедентным по жестокости и бесчеловечности преступлением — почти 900 дней и ночей нацисты целенаправленно пытались уничтожить город и его население, не делая различий между детьми, женщинами и пожилыми людьми.
Несмотря на нечеловеческие условия, Ленинград выстоял, а его жители проявили исключительную стойкость, волю и самоотверженность. В дипмиссии подчеркнули, что героическая оборона города навсегда стала символом мужества советского народа.
При этом свобода Ленинграда была достигнута ценой колоссальных жертв. По данным, приведенным в заявлении, более миллиона человек погибли от голода, холода и бомбардировок.
Также посольство РФ вновь призвало власти Германии распространить индивидуальные компенсационные выплаты на всех блокадников независимо от их национальности.
«Времени на восстановление исторической справедливости перед ленинградцами становится все меньше», — подчеркнули в дипмиссии.
