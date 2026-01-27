Что намешали в контейнерах: в России готовят обязательную маркировку готовой еды

В России планируют ввести обязательную маркировку готовой еды. Как выяснили «Известия», Роспотребнадзор требует усилить контроль из-за недобросовестных производителей. Ведь в прошлом году более половины готовых блюд не соответствовали санитарным нормам. Бизнес тоже поддерживает введение маркировки, но настаивает на постепенном введении норм и разработке четких правил для каждого вида продукции.

А какая ситуация на рынке готовых блюд сейчас? Могут ли обычные покупатели узнать, из чего на самом деле сделано блюдо и насколько оно безопасно? Расследование провел корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Общаться с журналистами, да еще и в компании эпидемиолога, в магазине наотрез отказываются. Но стоит окинуть взглядом столешницы, на которых нарезаются и упаковываются продукты, и все становится понятно без слов.

«Мы видим оборудование, оно, мягко говоря, не очень чистое. <…> И если здесь сделать лабораторные пробы, скорее всего, здесь будет высокая условно патогенная, а, может быть, даже патогенная микрофлора», — показала эпидемиолог Инна Коваленко.

А вот другой магазин. На витрине — изобилие готовой еды. Часть сделана на местной кухне. Однако непонятно, сколько эти салаты находятся в контейнерах. Маркировки, которая рассказала бы об этом, попросту нет. Когда мы просим документы, подтверждающие свежесть продукции, сотрудники пришли в ступор.

Остается только гадать, что конкретно намешано в этих контейнерах. Вот популярная схема продления жизни продуктам, на которых неоднократно попадались производители: товары, например, колбаса с истекающим сроком годности или подпорченные овощи с прилавков, списывают. Но не утилизируют, а отправляют прямиком на кухню. Мелко режут, заправляют майонезом, добавляют специи — и вот уже новое готовое блюдо. С датой изготовления — сегодня.

Рынок готовой еды растет с огромной скоростью, но при этом почти никак не регулируется. В Роспотребнадзоре решили исправить ситуацию.

Теперь у такой продукции появилось конкретное определение: это полностью приготовленное и герметично упакованное блюдо. Осталось только разогреть, и оно готово к употреблению.

Появился и четкий свод правил, который касается процесса изготовления еды. Если сейчас чистота на кухне и то, насколько свежие продукты используются, в основном находится на совести самих поваров, то теперь их ожидают дополнительные проверки. В первую очередь, понятная маркировка — со сроками хранения, местом производства. И даже способом доставки до прилавка.

«И вот эти новые методические рекомендации, которые сейчас пилотируются на части организации, они как раз опираются на эти два технических регламента, суть которых в том, чтобы обеспечить население качественной, безопасной продукцией», — объяснила пищевой технолог Нелли Львович.

Но даже если сроки хранения в норме, это не значит, что товар не испорчен. Живой пример — банка морковки в магазине. По вздувшейся упаковке понятно, что употреблять такое в пищу опасно. Из ассортимента продукт убрали только после замечания корреспондента.

«Если производитель гарантирует и следит за качеством от закупки сырья и до стола потребителя — это одна история. Если ему все равно, как эта продукция будет произведена, где она будет закуплена, сырье для этой продукции, то, конечно, исход может быть совершенно опасный для здоровья», — отметила Коваленко.

Пока что инициатива с маркировкой готовой еды проходит в тестовом режиме. Эксперты говорят, что, когда полный перечень требований ГОСТа будет разработан, возможно увеличение стоимости продукции. Но это цена за качество. Ведь производители, которые сейчас в целях экономии кладут в салаты ингредиенты с истекающим сроком годности, будут обязаны использовать не уцененную просрочку, а свежие продукты.

