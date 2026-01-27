Евросоюз ввел новые ограничения против российских дипломатов

В Москве уже назвали это грубым нарушением международного права.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

Евросоюз вводит новые ограничения против российских дипломатов и их семей. Теперь они обязаны уведомлять чиновников о поездках в государства, где не действует аккредитация.

Австрия и Нидерланды уже направили соответствующие ноты российским дипмиссиям. В Брюсселе объясняют меры соображениями безопасности. Но в Москве это назвали грубым нарушением международного права.

Особый резонанс ограничениям придает дата вступления в силу — в преддверии Дня памяти жертв Холокоста. Когда российские дипломаты участвуют в траурных церемониях в странах Европы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Западу необходимо обсудить с Россией европейскую архитектуру безопасности. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Страны ЕС ранее пришли к соглашению о предоставлении Киеву беспроцентного займа на сумму 90 миллиардов евро за счет собственных ресурсов. При этом в Брюсселе отказались поддержать вариант финансирования Украины за счет замороженных российских активов. Выделенные средства рассчитаны на период 2026–2027 годов.

