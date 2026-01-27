Стихия против людей: итальянский город оказался у края обрыва из-за оползня

VN: сицилийский город Нишеми оказался у края обрыва из-за оползня

В итальянском городе Нишеми из-за угрозы оползня, вызванного затяжной непогодой, были экстренно эвакуированы около тысячи местных жителей. Об этом сообщает издание Virgilio Notizie.

Стихийное бедствие привело к тому, что жилые здания оказались на краю гигантского обрыва. Часть городской инфраструктуры оказалась буквально поглощена движущимся грунтом.

Власти провинции Кальтаниссетта приняли решение о немедленном перекрытии движения по ключевым дорогам. Также образовательные учреждения приостановили работу из-за высокого риска новых обрушений.

На месте происшествия развернули оперативный штаб, который координирует действия спасательных служб и занимается распределением пострадавших.

Оползневой фронт растянулся на четыре километра и продолжает неумолимо продвигаться вглубь жилых кварталов. Стихия угрожает стереть с лица земли десятки частных домов и офисных помещений.

Глава Службы гражданской обороны Фабио Чичилиано предупредил, что число эвакуированных будет только расти, так как движение грунта не прекращается.

«Многие жители, чьи дома оказались в зоне бедствия, вероятно, никогда не смогут вернуться в свое жилье, так как оно находится непосредственно на линии разлома», — подчеркнул специалист.

Часть людей разместили в местном спортивном комплексе, переоборудованном в пункт временного пребывания. В то время как другие нашли приют у родственников.

Ситуация в регионе остается критической: город практически отрезан от внешнего мира из-за разрушения транспортных артерий.

Муниципалитет под руководством мэра Массимилиано Конти использует дроны для постоянного мониторинга состояния грунта.

Губернатор Сицилии Ренато Шифани охарактеризовал обстановку как крайне деликатную, требующую немедленного вмешательства национальных властей. Специалисты пытаются найти инженерные решения, однако нестабильность почвы серьезно затрудняет работу техников и спасателей в опасной зоне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.