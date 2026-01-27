Подросток заманил 13-летнюю девочку на свидание в отель, где ее использовали как секс-рабыню

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Пострадавшую заставляли употреблять запрещенные вещества.

В Индии 13-летнюю девочку передали в спа-центр

Фото: 5-tv.ru

В Индии 13-летнюю девочку похитили и на протяжении около трех недель незаконно удерживали в отелях, подвергая сексуальному насилию. Об этом сообщило издание Times of India.

По данным правоохранительных органов, девочка на протяжении шести месяцев переписывалась в социальных сетях с подростком из города Шахпур. В первый день нового года он пригласил ее на встречу и заманил в отель. Там, как выяснило следствие, он изнасиловал девочку, а затем удерживал ее в номере три дня.

После этого несовершеннолетнюю начали эксплуатировать владелец отеля и его менеджер. Когда состояние девочки ухудшилось, ей дали запрещенное вещество, после чего насилие продолжилось.

Позже потерпевшую передали знакомому — менеджеру спа-центра в районе Бардалагандж. Там, по версии следствия, девочка вновь подверглась изнасилованию. Из-за ухудшения состояния здоровья ее несколько раз перевозили между разными гостиницами.

Мать девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Через три недели сотрудники полиции установили местонахождение несовершеннолетней и освободили ее.

В ходе операции задержали четверых подозреваемых, включая подростка, с которым девочка ранее общалась в интернете. Их арестовали. Расследование продолжается.

