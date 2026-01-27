«Ты станешь отличным папой»: Лерчек и ее жених Луис узнали пол будущего малыша

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Блогер скоро родит четвертого ребенка.

Видео: Лерчек и ее жених Луис узнали пол ребенка

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Лерчек и ее жених Луис ждут мальчика

Беременная четвертым ребенком блогер Лерчек ждет мальчика. Об этом стало известно из соцсетей.

Жених Лерчек, хореограф Луис Сквиччиарини, опубликовал на своей странице в блоге милый видеоролик, на котором он сидел с возлюбленной, а рядом с ними стоял огромный трехъярусный торт.

Пара немного взволнована, так как именно цвет начинки торта и даст ответ на интересующий их вопрос.

«На самом деле, не важно, мальчик или девочка. Я рада подарить тебе этого ребенка. Ты станешь отличным папой. Я в этом не сомневаюсь», — взволнованно сказала Валерия.

После этого они с помощью бокалов взяли по кусочку, внутри которого виднелись коржи голубого цвета — это мальчик. Лерчек и Луис стали обниматься, и в этот момент позади них появились дым и конфетти того же голубого цвета.

Валерия Чекалина подтвердила четвертую беременность 24 ноября. Отец будущего ребенка — аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, а сама блогерша воспитывает троих детей от предыдущего брака с экс-мужем Артемом Чекалиным.

Ранее 5-tv.ru писал, есть ли у Лерчек шанс избежать реального срока. Чекалину и ее экс-супруга Артема обвиняют в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей.

