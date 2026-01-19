«Я уже устала от судов»: есть ли у Лерчек шанс избежать реального срока

Новый этап судебного марафона стартовал у Лерчек и ее бывшего мужа. Их обвиняют в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей. За валютные махинации блогерам может грозит до десяти лет тюрьмы. На судебное заседание беременная Лерчек пришла с новым избранником.

Есть ли у нее шанс избежать реального срока — выяснял корреспондент «Известий» Владислав Хлебодаров.

В Гагаринском районном суде Москвы сразу два заседания по делу Валерии и Артема Чекалиных. В первом участвуют непосредственно бывшие супруги. Во втором — предприниматель Роман Вишняк, который подробно рассказал о финансовых манипуляциях Чекалиных. Решение по его делу может стать судьбоносным не только для него, но и для Чекалиных.

Сама Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, сказала, что перед своим заседанием она не волнуется. Чувствует себя уверенно и не жалуется на здоровье.

«Не хочу жаловаться, чувствую себя хорошо. Уже хочу, чтобы поскорее это закончилось, и мы родили ребенка и жили в счастливой семье», — сказала блогер Валерия Чекалина.

Уголовное дело в отношении Чекалиных было возбуждено в октябре 2024 года. Они обвиняются в незаконном выводе более 250 миллионов рублей за границу. Супруги занимались продажей онлайн-марафона «Идеальное тело».

Покупатели курса заключали договор с дубайской компанией Лерчек. Оплата поступала на счета иностранного банка. И об этом никто не уведомил ФНС. По версии следствия, блогеры использовали подложные документы и обходили уплату налогов.

На допросе Лерчек признала свою вину. В суде отказалась от этих слов и сказала, что обвинение «ей непонятно». Но все эти заявления теперь могут быть не так важны. Сегодня суд начал рассмотрение дела Романа Вишянка. По версии следствия, он тоже участвовал в выводе тех же 250 миллионов рублей. В этом он признался сам. Сотрудничество с медийной парой закончилось тем, что блогеры не заплатили ему. В итоге Вишняк заключил досудебное соглашение со следствием. Если его признают виновным, то факт мошенничества уже доказывать не придется. И останется только доказать причастность Чекалиных к преступной схеме.

Лерчек находится под домашним арестом больше года. В прошлом году она забеременела. Несколько заседаний она пропустила из-за плохого самочувствия. В конце года попала в больницу. За неделю ее экстренно госпитализировали два раза.

Это видео опубликовал ее возлюбленный — хореограф из Аргентины Луис Сквиччиарини. Самой Чекалиной запрещено вести соцсети, поэтому он делится контентом за двоих. За время отношений с Лерчек Луис успел обзавестись аудиторией. За жизнью его новоиспеченной семьи следят более 240 тысяч подписчиков.

Луис пошел по стопам возлюбленной и тоже стал коучем. Запустил свои инфокурсы по танго. Занятия проводит онлайн. Есть несколько разных программ. В том числе с обратной связью от самого хореографа. Записаться на личный урок, где он в свое время и познакомился с Лерчек, можно только по договоренности с ним.

Суд выслушал очередных свидетелей по делу Чекалиных. Лерчек призналась, что с октября 2024 года уже устала от судебных заседаний.

«Как будет исход, у нас уже следующий только через две недели, у меня уже, наверное, будет очень большой живот. Главное будет досюда доехать», — сказала обвиняемая Валерия Чекалина.

Полтора года судебных разбирательств в итоге могут закончиться в любой момент. Если бывшего бизнес-партнера Чекалиных признают виновным, то же самое ждет и бывших супругов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ