«Концлагерь первого сорта»: в ФСБ рассекретили документы о зверствах в Майданеке

В ФСБ рассекретили документы о зверствах в Майданеке

Освенцим — это далеко не единственная фабрика смерти, где фашисты расправлялись со своими жертвами. Еще один располагался там же, в Польше, он назывался Майданек. В День памяти жертв Холокоста ФСБ рассекретила материалы допроса двух СС-овцев, которых задержали наши контрразведчики. Они рассказали о невыносимых условиях, в которых содержали узников.

«В нашей среде шли разговоры о том, что там царит наиболее зверский режим. А именно говорили, что там заключенных морят газом в „душегубках“, массово расстреливают, морят голодом. Этот лагерь называли „концлагерь первого сорта“. В тот лагерь направлялись только иностранцы», — указано в документе.

Почти за три года работы концлагеря через него прошли полмиллиона человек. Из них больше трехсот тысяч погибли.

27 января стало международным Днем памяти жертв Холокоста. О трагедии рассказывает новый мультимедийный проект Минобороны.

