«Концлагерь первого сорта»: в ФСБ рассекретили документы о зверствах в Майданеке

За три года работы концлагеря через чего прошли полмиллиона человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

В ФСБ рассекретили документы о зверствах в Майданеке

Освенцим — это далеко не единственная фабрика смерти, где фашисты расправлялись со своими жертвами. Еще один располагался там же, в Польше, он назывался Майданек. В День памяти жертв Холокоста ФСБ рассекретила материалы допроса двух СС-овцев, которых задержали наши контрразведчики. Они рассказали о невыносимых условиях, в которых содержали узников.

«В нашей среде шли разговоры о том, что там царит наиболее зверский режим. А именно говорили, что там заключенных морят газом в „душегубках“, массово расстреливают, морят голодом. Этот лагерь называли „концлагерь первого сорта“. В тот лагерь направлялись только иностранцы», — указано в документе.

Почти за три года работы концлагеря через него прошли полмиллиона человек. Из них больше трехсот тысяч погибли.

Ранее 5-tv.ru писал, что ровно год спустя после полного снятия блокады Ленинграда Красная армия освободила узников нацистского концлагеря Освенцим.

27 января стало международным Днем памяти жертв Холокоста. О трагедии рассказывает новый мультимедийный проект Минобороны.

