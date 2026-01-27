Единственные в мире: Ковальчук рассказал об уникальности ледокольного флота России

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Технологии судостроения РФ во многом уникальны.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Ковальчук: развитие российского ледокольного флота очень важно

Развитие российского ледокольного флота очень важно. Об этом на III Международном форуме новых материалов, химии и технологий в разных отраслях промышленности AMTEXPO 2026 сказал президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Ледокольный флот — сегодня это особенно актуально на фоне наших развитий отношений с Америкой. <…> Мы только имеем атомные ледоколы и много десятилетий (опыта. — Прим. ред.) эксплуатации. А почему? Потому что созданы специальные арктические стали», — отметил Ковальчук.

Он добавил, что Россия — единственная страна в мире, которая строит подводные лодки целиком из титана. Это стало возможно благодаря технологии, позволяющей сваривать куски титана друг с другом и добиваться особой прочности. Так не умеет больше никто.

Отметил Ковальчук и химические институты, которые входят в состав «Курчатовского». В том числе и те, которые создавались для нужд космической отрасли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин рассказал про успехи РФ в освоении Арктики и ледоколостроении.

