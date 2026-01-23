Ни у кого в мире такого нет: Путин рассказал про успехи РФ в освоении Арктики

Александра Якимчук
Исследования данных территорий важно не только для РФ, но и для всего мира.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Путин: Россия — лидер по освоению Арктики

Россия является лидером в исследованиях и освоении Арктики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института (МФТИ).

«Россия <…> на протяжении очень многих десятилетий, безусловно, была лидером в исследовании Арктики: мы строим такие ледоколы, допустим, которых в мире нет», — отметил глава государства.

Он уточнил, что наша страна уже имеет 34 действующих дизельных ледоколов и восемь атомных. Еще два — «Чукотка» и «Ленинград» — строятся, заложен третий — «Сталинград». Также проектируются еще два судна, а на Дальнем Востоке возводится атомный ледокол «Лидер» мощностью в 150 мегаватт. По словам президента, аналога этому чуду инженерной мысли в мире еще не было.

Путин подчеркнул и то, что освоение Арктики важно не только для России. Этим пространством интересуются даже те страны, которые географически не имеют к нему никакого отношения.

«У нас 70% территории Российской Федерации — это северные широты. <…> Освоение Северного морского пути очень важно и для нас, и для международной торговли, и для логистики очень важно. Поэтому любые исследования в этом направлении чрезвычайно востребованы», — заметил президент РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что судоверфь «Звезда» передала заказчику арктический танкер-газовоз.

