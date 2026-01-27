Индия и Евросоюз подписали «историческое торговое соглашение»

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Договориться об условиях, указанных в документе, стороны пытались почти 20 лет.

Торговое соглашение Индии и Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com/Sondeep Shankar

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Reuters: Индия и Евросоюз подписали торговое соглашение

Индия и Евросоюз (ЕС) заключили важнейшее соглашение о свободной торговле с целью снизить зависимость от США и Китая. Об этом сообщило британское информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Вчера было подписано крупное соглашение между Европейским союзом и Индией. Люди по всему миру называют это „матерью всех сделок“. Это соглашение откроет значительные возможности для 1,4 миллиарда жителей Индии и миллионов людей в Европе», — отметил индийский политик.

Договориться об условиях, указанных в данном документе, стороны пытались почти 20 лет. Это соглашение о свободной торговле поможет и Индии, и ЕС стать менее зависимыми от США и Китая.

Все пункты этого документа были согласованы вскоре после того, как Евросоюз подписал бумаги с аналогичными договоренностями с южноамериканским блоком МЕРКОСУР. Другие подробности не раскрываются.

Соглашение между Брюсселем и Нью-Дели вступит в силу только через пять-шесть месяцев, когда пройдет все юридические проверки.

Известно, что за 2025 год торговой оборот между Индией и Евросоюзом составил 136,5 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях торгового соглашения ЕС и МЕРКОСУР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:18
Российский ученый Иван Ремизов решил 190-летнюю математическую задачу
17:10
Тайна песни: чьи имена произносят «Иванушки International» в своем знаменитом хите «Кукла»
17:00
Граммики, берклен и дуранда: особый словарь блокадного Ленинграда
16:59
Индия и Евросоюз подписали «историческое торговое соглашение»
16:53
«Вот чем это закончилось»: беременная Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске
16:46
Брухунова поразила поклонников смелым пляжным образом

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Подросток заманил 13-летнюю девочку на свидание в отель, где ее использовали как секс-рабыню
В бокалах кипяток, на тарелках — хлеб: как отмечали праздники в блокаду Ленинграда
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026