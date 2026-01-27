В Мурманской области восстановили электроснабжение питающего центра

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 47 0

Энергетики работают круглосуточно для полного устранения последствий непогоды.

Фото: ПАО "Россети"

Энергетики «Россети Северо-Запад» завершили работы по установке двух временных опор на линии электропередачи, питающей северо-восточную часть Мурманска и Североморск. Это позволяет вернуть электроэнергию потребителям, чье электроснабжение было нарушено в результате сильного штормового ветра и обильного мокрого снега в конце прошлой недели, рассказали в компании.

После включения линии электропередачи «Россети Северо-Запад» обеспечивают электроснабжение подстанции 150 кВ «Промзона» в Мурманске. Все ранее введенные ограничения по электроснабжению потребителей отменены. Региональные электросетевые компании ведут работы по подключению потребителей. Сейчас на этой ЛЭП организована установка постоянной опоры.

«Также продолжаются работы на трех других пострадавших линиях. В восстановительных мероприятиях задействованы бригады и специальная техника компании, подрядных и смежных организаций», — отметили в «Россетях».

Работы ведутся круглосуточно и продолжатся до полного устранения последствий снегопада. Они осложняются экстремальными погодными условиями, заболоченной местностью тундры и низкой доступностью мест повреждений даже для вездеходной техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:18
Российский ученый Иван Ремизов решил 190-летнюю математическую задачу
17:10
Тайна песни: чьи имена произносят «Иванушки International» в своем знаменитом хите «Кукла»
17:00
Граммики, берклен и дуранда: особый словарь блокадного Ленинграда
16:59
Индия и Евросоюз подписали «историческое торговое соглашение»
16:53
«Вот чем это закончилось»: беременная Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске
16:46
Брухунова поразила поклонников смелым пляжным образом

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Подросток заманил 13-летнюю девочку на свидание в отель, где ее использовали как секс-рабыню
В бокалах кипяток, на тарелках — хлеб: как отмечали праздники в блокаду Ленинграда
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026