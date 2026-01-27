Лекарств меньше, исследований больше: как изменился стандарт лечения гриппа в России

В России сейчас об индийском вирусе Нипах думают мало, все внимание врачей сосредоточено на гриппе. В регионах все чаще фиксируют гонконгский штамм. И именно в этот момент в Минздраве заявили об утверждении нового стандарта диагностики и лечении заболевания. Из обязательного списка исключили антибиотики. А сам срок лечения сократили с 15 до девяти дней. Как теперь будем выздоравливать — узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Гриппом переболел три года назад, с последствиями борется до сих пор. Давление за 200, сильные боли в суставах. Вирус Дениса Крамаренко практически обездвижил.

«Я в буквальном смысле задеревенел. Лежал в одной позе года полтора. И отступление болезни сменилось тем, что просто утратил функции физические — спокойно присаживаться, ходить, сидеть», — рассказал Денис Крамаренко.

Когда болезнь атакует вот так — и двух недель больничного мало. Теперь же избавляться от гриппа пациентам придется почти вдвое быстрее: Минздрав обновил стандарт диагностики и лечения этого заболевания у взрослых. Средний срок больничного сократили с 15 дней до девяти. А список препаратов от гриппа — с 51 до 32. Ни одного антибиотика, только противовирусные, жаропонижающие, лекарства от кашля, сосудосуживающие капли для носа. И диета на протяжении всего лечения.

«Антибиотики не действуют на вирус гриппа. Бесцельное применение антибиотиков, которое так или иначе присутствовало, привело к тому, что у нас постепенно появляются антибиотико-устойчивые микроорганизмы. Вы понимаете, это очень опасно, когда организм перестает чувствовать антибиотик!» — рассказал доктор медицинских наук, профессор, терапевт Дмитрий Еделев.

А вот перечень лабораторных исследований для постановки диагноза «грипп», наоборот, значительно расширили: с семи до 27! Один только мазок со слизистой носоглотки проанализируют по 16 параметрам. В списке есть даже микроскопическое исследование спинномозговой жидкости. Но это уже по показаниям.

В инструментальной же диагностике обязательными стали пульсоксиметрия и рентгенография грудной клетки и пазух носа.

«Расписан каждый вирус, на который мы должны обратить свое внимание. Это тоже очень важно, потому что должна проводиться дифференциальная диагностика, так как не все вирусы имеют какую-то этиотропную терапию и вообще необходимо назначать противовирусные препараты. Именно из-за этого диагностика должна всегда проводиться», — отметила терапевт Альбина Нургазизова.

Обследованием и лечением пациента с гриппом должны заниматься сразу семь специалистов, раньше было шесть. Минздрав исключил из предыдущего стандарта оториноларинголога, офтальмолога и эндокринолога, но добавил терапевта, пульмонолога, гематолога и акушера-гинеколога. При этом врач-инфекционист и терапевт осматривать и консультировать пациента должны ежедневно.

Новый стандарт распространяется как на стационарное лечение, то есть в больнице, так и на амбулаторное — в поликлинике. И тут логичный вопрос пациента: как за девять дней больничного успеть обойти всех специалистов, если свободно можно записаться только к трем врачам из перечня, да и то, если повезет достать номерок.

Впрочем, в жизни пациентов новые правила изменят не многое, успокаивают чиновники. И если состояние больного потребует комплексного обследования и длительного лечения, все это будет.

«Это усредненная модель лечения пациента, в которую включены усредненные показатели частоты и кратности предоставления медицинских услуг. Но обращаем внимание, что лечение пациента проводится на основе действующих клинических рекомендаций — протоколов лечения, которые используют практикующие врачи», — разъяснили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Зато обновленный стандарт, по мнению врачей, может на самом деле сократить необоснованное применение лекарств, повысить точность диагностики. И, возможно, обратить внимание специалистов не только на симптомы вируса, но и на его последствия.

