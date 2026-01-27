Смертельный спуск: 14-летний лыжник сорвался со склона на глазах у отца

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Трагический инцидент на горнолыжном курорте унес жизнь подростка во время семейного отдыха.

Подросток погиб на лыжном курорте

Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Австрии 14-летний лыжник сорвался со склона на глазах у отца

В австрийских Альпах на глазах у собственного отца в результате падения со склона погиб 14-летний подросток. Об этом сообщает Bild.

Трагедия произошла на территории популярного туристического курорта Фойеркогель. Юный лыжник, прибывший на отдых из Чехии, совершал спуск в составе большой группы соотечественников, состоявшей из 18 человек. Во время движения по маршруту несовершеннолетний потерял управление и вылетел за пределы подготовленной трассы, после чего сорвался с высоты около семи метров.

Падение пришлось на опасный участок, покрытый каменной осыпью. Защитный шлем не уберег мальчика, он получил травмы головы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия спасатели экстренно приступили к проведению реанимационных мероприятий. Специалисты боролись за жизнь пострадавшего на протяжении часа, однако спасти подростка не удалось.

На участках, прилегающих к трассам, практически нет снежного покрова, который в нормальных условиях мог бы амортизировать удар и смягчить последствия падения. В результате этого лыжник приземлился на голую скалистую породу. Сейчас полиция и службы безопасности курорта устанавливают все обстоятельства случившегося, которые привели к гибели туриста из Чешской Республики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:18
«Цифры страшные»: депутат Рады о массовом отъезде молодежи с Украины
20:00
«Искра надежды» зажглась в честь Дня снятия блокады Ленинграда
20:00
«900 дней» Серджио Леоне — грандиозный, но так и не снятый фильм о блокаде Ленинграда
19:48
Долина проигнорировала вопросы журналистов перед концертом в Москве
19:40
В Омске школьница убедила подругу вместе совершить суицид и выжила
19:32
Зубастая угроза: на популярном курорте пираньи устроили охоту на людей

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Тайна песни: чьи имена произносят «Иванушки International» в своем знаменитом хите «Кукла»
Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026