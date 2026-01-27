Ближе к катастрофе: ученые вновь перевели стрелки «Часов Судного дня»

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 13 0

Человечество приблизилось к «ядерной полуночи» на четыре секунды.

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ученые перевели стрелки «Часов Судного дня» на 4 секунды вперед

Американские ученые перевели стрелки «Часов Судного дня» на четыре секунды ближе к «ядерной полуночи». Теперь человечество от катастрофы отделяют 85 секунд. Об этом на видеоконференции рассказала глава американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Александра Белл.

«Человечество не достигло достаточного прогресса в решении экзистенциальных рисков, угрожающих нам всем. В связи с этим мы переводим стрелки часов вперед», — заявила генеральный директор издания.

Что такое «Часы Судного дня»

«Часы Судного дня» — это научный проект журнала Чикагского университета США «Бюллетень ученых-атомщиков». Он стартовал в 1947 году, его авторы были создателями первой американской атомной бомбы.

«Часы Судного дня» отражают уровень международной напряженности, связанный, прежде всего, с ядерной угрозой. Чем ближе часы к полуночи, тем и ближе к катастрофе.

Свободнее всего от страхов приближающейся ядерной войны человечество чувствовало себя в 1991 году. Тогда время до полуночи составляло 17 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:51
Ближе к катастрофе: ученые вновь перевели стрелки «Часов Судного дня»
18:43
Деградация: Патриарх Кирилл рассказал об опасности использования ИИ подрастающим поколением
18:27
Возвращение легенды: Пьер Ришар вновь снялся в комедии
18:20
Дороже и дольше: как снегопад в Москве повлиял на работу такси
18:10
Nike запускает волну увольнений в попытке вернуть лидерство на рынке
18:00
Без слез не взглянешь: лучшие фильмы о блокаде Ленинграда

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Тайна песни: чьи имена произносят «Иванушки International» в своем знаменитом хите «Кукла»
Подросток заманил 13-летнюю девочку на свидание в отель, где ее использовали как секс-рабыню
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026