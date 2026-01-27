Счет на миллионы: муж Глюкозы погряз в долгах на фоне странного поведения жены

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

У бизнесмена заблокировали счета всех компаний.

Муж певицы Глюкозы погряз в долгах

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У бизнесмена Александра Чистякова заблокированы счета всех его компаний

Муж певицы Натальи Ионовой-Чистяковой, более известной как Глюкоза, столкнулся с финансовыми трудностями из-за долгов по налогам. При этом в интернете продолжают активно обсуждать своеобразное поведение артистки. Об этом пишет 7Дней.ru.

Известно, что у Александра Чистякова заблокировали счета всех компаний. Детали этой ситуации пока неизвестны. Однако проблемы с налогами у бизнесмена начались уже давно — в августе прошлого года оказалось, что Чистяков должен налоговой почти 15 миллионов рублей. Это суммарное число долгов его трех компаний.

Александр Чистяков женат на Наталье Ионовой уже 20 лет. У пары есть две дочери — Лидия и Вера. В 2024 году артистка попала в крупный скандал, после своего выступления в Красноярске в неадекватном виде. Позже ее оштрафовали за употребление наркотиков. Затем Глюкоза пропала со всех радаров, а затем кардинально изменила свой стиль.

Ранее 5-tv.ru писал, за что актрисе Сидни Суини грозит тюрьма. Звезда сериала «Эйфория» может оказаться под следствием из-за провокационного перфоманса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:25
Столичные бизнесмены подготовили бесплатные мероприятия в рамках «Зимы в Москве»
23:04
Собянин: утверждена архитектурная концепция новой станции метро «Достоевская»
22:43
Счет на миллионы: муж Глюкозы погряз в долгах на фоне странного поведения жены
22:23
«Стратегическая ошибка»: финский политик про отказ от газа из России
22:03
Почти дрались за билеты: премьера оперы «Евгений Онегин» с оглушительным успехом прошла в Париже
21:45
Лекарств меньше, исследований больше: как изменился стандарт лечения гриппа в России

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Мужчина изнасиловал 66-летнюю пенсионерку и положил ее в ванну с феном
«Это была не пара»: знакомые Лепса прокомментировали его разрыв с Кибой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026