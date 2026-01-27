Долина проигнорировала вопросы журналистов перед концертом в Москве

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 872 0

Певица выступает вместе со своим коллективом «ДолинаBand».

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народная артистка РФ Лариса Долина оставила без внимания попытки журналистов задать ей вопросы перед концертом в Москве. В распоряжении 5-tv.ru имеется видео накануне выступления звезды со своим коллективом «ДолинаBand».

Журналисты пытались узнать о дальнейших планах артистки в связи с потерей недвижимости в Хамовниках, о том, как эта история повлияла на саму певицу и отношению к ней ее поклонников. Однако Долина не ответила на попытку завязать разговор, проигнорировав представителей прессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций ЕС. Их звезда не может ни продать, ни использовать.

Народная артистка сейчас переживает непростые времена. В начале 2026 года гастрольный график Долиной заметно изменился. Концерты отменяют и переносят один за другим — билеты не продаются. Во многом репутация артистки подпорчена скандалом с продажей квартиры в Хамовниках и тем, как откладывался момент передачи ключей новой хозяйке недвижимости Полине Лурье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:18
«Цифры страшные»: депутат Рады о массовом отъезде молодежи с Украины
20:00
«Искра надежды» зажглась в честь Дня снятия блокады Ленинграда
20:00
«900 дней» Серджио Леоне — грандиозный, но так и не снятый фильм о блокаде Ленинграда
19:48
Долина проигнорировала вопросы журналистов перед концертом в Москве
19:40
В Омске школьница убедила подругу вместе совершить суицид и выжила
19:32
Зубастая угроза: на популярном курорте пираньи устроили охоту на людей

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Тайна песни: чьи имена произносят «Иванушки International» в своем знаменитом хите «Кукла»
Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026