В Омске школьница убедила подругу вместе совершить суицид и выжила

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 1 181 0

Девочки учились в седьмом классе.

Школьница убедила подругу совершить суицид и выжила

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Омске 13-летняя школьница убедила подругу вместе совершить суицид, но выжила в отличие от одноклассницы. Об этом пишет ИА Регнум.

«Именно выжившая девочка была зачинщицей, она в переписках рассказывала, что хочет уйти из жизни и размышляла о способе. Говорят, что отправной точкой стали плохие оценки, но я не могу представить, чтобы это побудило 13-летнего подростка свести счеты с жизнью…» — рассказала агентству родственница погибшей.

Трагедия произошла 25 января. Ученица седьмого класса одной из школ в Омске подговорила подругу совершить суицид, находясь у одноклассницы дома. Когда родители девочки ушли, несовершеннолетние совершили попытку самоубийства. Одна из них скончалась, за жизнь другой борются врачи. Ведется следствие.

По данным журналистов, ранее подруги уже пытались свести счеты с жизнью, но тогда им помешала рано вернувшаяся с работы мама одной из девочек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:18
«Цифры страшные»: депутат Рады о массовом отъезде молодежи с Украины
20:00
«Искра надежды» зажглась в честь Дня снятия блокады Ленинграда
20:00
«900 дней» Серджио Леоне — грандиозный, но так и не снятый фильм о блокаде Ленинграда
19:48
Долина проигнорировала вопросы журналистов перед концертом в Москве
19:40
В Омске школьница убедила подругу вместе совершить суицид и выжила
19:32
Зубастая угроза: на популярном курорте пираньи устроили охоту на людей

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Тайна песни: чьи имена произносят «Иванушки International» в своем знаменитом хите «Кукла»
Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026