В Омске школьница убедила подругу вместе совершить суицид и выжила

В Омске 13-летняя школьница убедила подругу вместе совершить суицид, но выжила в отличие от одноклассницы. Об этом пишет ИА Регнум.

«Именно выжившая девочка была зачинщицей, она в переписках рассказывала, что хочет уйти из жизни и размышляла о способе. Говорят, что отправной точкой стали плохие оценки, но я не могу представить, чтобы это побудило 13-летнего подростка свести счеты с жизнью…» — рассказала агентству родственница погибшей.

Трагедия произошла 25 января. Ученица седьмого класса одной из школ в Омске подговорила подругу совершить суицид, находясь у одноклассницы дома. Когда родители девочки ушли, несовершеннолетние совершили попытку самоубийства. Одна из них скончалась, за жизнь другой борются врачи. Ведется следствие.

По данным журналистов, ранее подруги уже пытались свести счеты с жизнью, но тогда им помешала рано вернувшаяся с работы мама одной из девочек.

