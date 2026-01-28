«Я плачу каждый день»: зять запретил Екатерине Волковой видеть дочь и внуков

Зять запретил актрисе Волковой видеться с дочкой и внуками

Актриса театра и кино Екатерина Волкова оказалась в непрекращающемся кошмаре, из-за которого льет слезы каждый день. У нее не сложились отношения с зятем, и это привело к полному разрыву со старшей дочерью Валерией. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Резервация».

Конфликт раздулся до таких масштабов, что зять запретил жене всякое общение с матерью. Более того, внуков своих Волкова тоже не видит уже очень долгое время. Временное потепление и редкая встреча сменяется очередным периодом молчания и блокировки в соцсетях.

«Пока сепарация. Виделись, да, но пока… Вы знаете, у меня мама сказала, что каждая женщина мечтает о домострое. Ну, я бы остереглась отвечать за каждую женщину, но, наверно, у моей дочери сейчас такой период, и она полностью слушается мужа. Я думаю, что это пройдет, надеюсь на это. Обидно очень, я плачу каждый день», — призналась Волкова.

Прежде отношения с дочкой у актрисы были близкими и теплыми. Она присутствовала при рождении первого внука Тимофея и была самой счастливой бабушкой. Но постепенно влияние мужа на Валерию становилось сильнее. И когда на свет появилась ее дочь Василиса, бабушку к малышке даже не подпустили.

Зять до этого требовал полной секретности — запрещал выкладывать совместные фото в соцсети. С сожалением, но Волкова на это согласилась. Но вскоре семья дочери отдалилась окончательно. Актриса не могла даже отправить сообщение дочери и пообщаться со внуками по видеосвязи — полная блокировка.

«Виделись, сфотографировались, но показывать нельзя в интернете. Нет, мы даже не поздравили друг друга в Новый год, заблокированы были. С внуками, с внучкой я хотя бы увиделась, а недавно ездила в Тольятти, встретилась с моими племянниками. Четыре сына у моего брата, и у них уже дети. И я решила, что надо брать пример с евреев — как они друг друга берегут, как они заботятся, как они друг друга держатся», — поделилась Волкова.

Подробности конфликта с зятем артистка не раскрывает, но настаивает, что только в нем причина ее нынешних страданий. Из-за неприязни он установил строгий запрет, и жена его слушается — игнорирует родную мать. На вопрос журналистов, почему все так категорично, Волкова ответила коротко: «Потому что такой зять». А недавнее смягчение его связано только с необходимостью получить от тещи согласие на сдачу квартиры в аренду.

