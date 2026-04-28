«Роды!» — Socrat & Lera о самом ярком приключении в жизни

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Артист узнал о начале процесса в аэропорту и добрался до роддома раньше жены.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Socrat & Lera: роды стали самым ярким приключением в жизни

Музыканты Кирилл Астапов и его жена Валерия, более известные как дуэт Socrat & Lera, рассказали о самом запоминающемся приключением в своей жизни. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Pre-party 15-й юбилейной премии «РУ.ТВ» пара синхронно назвала «роды» самым ярким событием, которое с ними произошло.

Исполнитель заявил, что был рядом с супругой во время процесса. В свою очередь, Валерия отметил, что муж добрался до роддома быстрее нее. Кирилл признался, что узнал о начале родов прямо в момент посадки самолета.

«Я только приземлился, мне пришло сообщение о том, что воды отошли. Я из аэропорта сразу же поехал в роддом, стучу в дверь, но никто не открывает. Я говорю: „Что не открываете?“. Начинаю толпиться, звонить. А мне говорят: „А вы к кому вообще?“. Я говорю, что к Валерии Астаповой. Мне говорят, что она еще не приехала», — сказал он.

Валерия также подчеркнула, что не смогла бы справиться без Кирилла, поскольку он проделал огромную работу во время беременности.

«Такой вот у меня муж. Если бы он мог рожать, он бы еще и рожал. Но он не может», — добавила певица.

Ранее телеведущая и блогер Ида Галич заявила о желании родить еще одного ребенка. Этот вопрос она уже обсуждала с будущим супругом Олегом.

Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

