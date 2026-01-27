Дэвид и Виктория Бекхэм впервые появились на публике после скандальных заявлений их сына Бруклина

Дизайнер Виктория Бекхэм и бывший футболист Дэвид Бекхэм впервые появились на публике после громких заявлений их старшего сына Бруклина. Тему семейного конфликта пара решила не затрагивать, пишет The Times.

Супруги вместе с детьми — Ромео, Крузом и Харпер — посетили Неделю высокой моды в Париже. Семью заметили на выходе из пятизвездочного отеля La Réserve в самом центре французской столицы, откуда они направились на модные показы.

Бекхэмы выглядели безупречно. Виктория выбрала облегающее платье с длинным рукавом и асимметричным подолом с драпировкой, а Дэвид появился в темно-сером костюме индивидуального пошива. Для бывшего футболиста этот выход стал одним из первых после неожиданной поездки на Всемирный экономический форум в Давосе, откуда он вернулся буквально накануне.

Младшие сыновья пары, Ромео и Круз, пришли не одни — на Неделю моды они пригласили своих возлюбленных Ким Тернбулл и Джеки Апостел. Образы девушек гармонировали с атмосферой события: Ким сделала ставку на черный цвет, перекликаясь со стилем Виктории, а Джеки выбрала молочное платье и объемную шубу.

Появление семьи в полном составе произошло на фоне обсуждаемого конфликта с Бруклином. Ранее Виктория Бекхэм встречалась с подругами и бывшими коллегами по группе Spice Girls после того, как одна из экс-"перчинок», Мелани Си, публично высказалась о напряженных отношениях в семье.

Поводом для скандала, по слухам, стал ультиматум жены Бруклина — Николы Пельтц, после которого молодому человеку пришлось выбирать между супругой и родителями.

По данным из окружения семьи, Бруклин уже привлек юристов и намерен общаться с родителями исключительно через адвокатов. Его недавние заявления о сложных отношениях с матерью и отцом вызвали волну сравнений с так называемым «мегзитом» принца Гарри и Меган Маркл. Тем более, что Бруклин и Никола поддерживают дружеские отношения с герцогами Сассекскими.

