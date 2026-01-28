«Обстоятельства сильнее»: Глюкоза отменила концерты в Казахстане

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 282 0

Звезду ждали в крупнейших городах страны.

Почему Глюкоза отменила концерты в Казахстане

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глюкоза отменила концерты в Казахстане из-за недобросовестных организаторов

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под творческим псевдонимом Глюкоза, не сможет провести запланированные выступления в Казахстане. Об этом артистка рассказала в Telegram-канале.

«Мы сделали все, чтобы исправить ситуацию и встретиться с вами, но обстоятельства сильнее», — говорится в посте.

По имеющимся данным, исполнительница столкнулась с серьезными трудностями при взаимодействии с организаторами мероприятий. Концерты должны были пройти в крупнейших городах страны. Звезду ждали в Алма-Ате, а на следующий день, 8 февраля, планировалось шоу в Астане.

Глюкоза подчеркнула, что ее коллектив предпринял все возможные усилия для реализации гастрольного графика. Однако представители принимающей стороны просто перестали выходить на связь.

В официальном блоге знаменитость прямо указала на виновных в срыве выступлений, предостерегая коллег от сотрудничества с конкретными лицами. Чистякова-Ионова добавила, что игнорирование запросов ее команды сделало проведение концертов невозможным, несмотря на желание встретиться с казахстанской публикой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:43
Дом ужасов на Карибах: как Хулио Иглесиас оказался в центре секс-скандала
8:37
«Обстоятельства сильнее»: Глюкоза отменила концерты в Казахстане
8:28
Бывший участник «Любэ», сенатор Александр Вайнберг покинет Совет Федерации
8:17
В России с 1 марта алименты будут рассчитывать по-новому
8:11
Как русский ответ «филяй‑филяй» породил новых звезд — и причем тут Дмитрий Маликов
8:00
«Обожаю уколы»: Рудова рассказала о своем отношении к пластике и косметологии

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Уничтожен пункт управления дронами боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Юбилей со слезами: как Волочкова отметила 50-летие без близких на празднике
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026