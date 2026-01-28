Лыжница пыталась сфотографироваться с барсом, но попала в больницу

Лыжница в Китае пыталась сфотографироваться с барсом и попала в больницу

В Китае лыжница оказалась лицом к лицу с хищником. Причем, судя по всему, женщина специально подошла к снежному барсу. В итоге зверь сбил ее с ног и ударил по голове. Отгонять хищника пришлось лыжными палками. А пострадавшую госпитализировать.

Серьезных травм удалось избежать благодаря шлему. В сети пытаются понять, зачем лыжница совершила столь беспечный поступок. По одной из версий — ради селфи. Вот такое фото появилось в интернете. Однако не исключено, что его сгенерировала нейросеть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, нормально ли разговаривать с кошками. По словам врача-психиатра Лидии Кудериновой, взаимодействие с животными, кошками или собаками, например, очень важно для поддержания спокойствия и душевного равновесия. Для человека такой „диалог“ — мощная эмоциональная разрядка. Это безопасный способ выговориться.

Специалист также подчеркнула, что проговаривание своих мыслей вслух помогает расслабиться, освободиться от части накопленного напряжения, так как снижает уровень кортизола — так называемого гормона стресса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.