Лыжница пыталась сфотографироваться с барсом, но попала в больницу

Эфирная новость 18 0

Отгонять дикую кошку пришлось с помощью лыжных палок.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лыжница в Китае пыталась сфотографироваться с барсом и попала в больницу

В Китае лыжница оказалась лицом к лицу с хищником. Причем, судя по всему, женщина специально подошла к снежному барсу. В итоге зверь сбил ее с ног и ударил по голове. Отгонять хищника пришлось лыжными палками. А пострадавшую госпитализировать.

Серьезных травм удалось избежать благодаря шлему. В сети пытаются понять, зачем лыжница совершила столь беспечный поступок. По одной из версий — ради селфи. Вот такое фото появилось в интернете. Однако не исключено, что его сгенерировала нейросеть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, нормально ли разговаривать с кошками. По словам врача-психиатра Лидии Кудериновой, взаимодействие с животными, кошками или собаками, например, очень важно для поддержания спокойствия и душевного равновесия. Для человека такой „диалог“ — мощная эмоциональная разрядка. Это безопасный способ выговориться.

Специалист также подчеркнула, что проговаривание своих мыслей вслух помогает расслабиться, освободиться от части накопленного напряжения, так как снижает уровень кортизола — так называемого гормона стресса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

11:40
Лыжница пыталась сфотографироваться с барсом, но попала в больницу
11:29
Взял оптом: житель Тюмени украл 1,4 тонны огурцов и продал в своем киоске
11:13
Самолет Boeing 757 Azur Air экстренно сел в Ханое
11:11
«Держите! Ой…»: мужчина спустил ребенка на тросе с балкона многоэтажки в Воронеже
11:04
Bloomberg: Рубио заявит Сенату о готовности вновь применить силу к Венесуэле
10:59
Беременность под домашним арестом: как живет Лерчек в ожидании четвертого ребенка

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
Молчание громче слов: как Лариса Долина избегает ответов на вопросы журналистов
В России с 1 марта алименты будут рассчитывать по-новому
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026