Не ждали, а он пришел: мужчина вернулся домой через две недели после собственных похорон

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 2 313 0

«Покойный» решил сделать родственникам сюрприз.

В Таиланде мужчина вернулся домой после своих похорон

Фото: 5-tv.ru

В Таиланде мужчина вернулся домой через две недели после своих похорон

В Таиланде житель провинции Чианграй вернулся домой и обнаружил, что семья похоронила его две недели назад. Об этом сообщило издание Mothership.

Как уточняется, 48-летний мужчина, считавшийся погибшим, внезапно появился в родном поселке. Его возвращение вызвало замешательство у местных жителей и глубокое потрясение у домочадцев, которые к тому моменту уже успели завершить все траурные церемонии и смириться с невосполнимой утратой.

Череда трагических ошибок началась в первой декаде января, когда родственники тайца получили официальное извещение о его кончине. Уже 9 января к дверям дома доставили останки, которые близкие приняли за тело члена семьи.

Не подвергая сомнению вердикты властей, родственники организовали полноценное прощание в соответствии с религиозными канонами и традициями, после чего предали прах земле. Однако 24 января «покойник» как ни в чем не бывало зашел домой.

Причины, по которым семья не смогла опознать прибывшие останки или усомниться в их принадлежности, остаются не до конца ясными. В ходе оперативно начатого расследования полиция сумела установить личность человека, которого погребли под чужим именем.

Сообщается, что его останки уже эксгумировали и передали настоящим родственникам для надлежащего захоронения. Официальные лица Таиланда продолжают выяснять, на каком этапе произошел сбой в системе идентификации, чтобы исключить подобные мистические инциденты в будущем.

