Подросток в Тверской области получил срок за подготовку теракта по заданию Киева

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 46 0

Несовершеннолетний по инструкциям из интернета изготовил три бутылки с зажигательной смесью.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Подростку из Тверской области 2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в подготовке поджога военкомата. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Известно, что для совершения преступления несовершеннолетний планировал использовать самодельное зажигательное устройство.

Суд квалифицировал действия подростка по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ — приготовление к террористическому акту, а также по части 2 статьи 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

В ходе разбирательства установили, что подросток через мессенджер Telegram вышел на связь с представителем запрещенной в России украинской террористической организации. По заданию куратора со стороны Киева он собирал информацию об о предполагаемом объекте нападения, а также изготовил три бутылки с зажигательной смесью, следуя инструкциям из интернета.

Преступные действия пресекли в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, после чего подозреваемого задержали.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд вынес приговор создателям экстремистского Telegram-канала.

