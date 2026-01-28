Bloomberg: Рубио заявит Сенату о готовности вновь применить силу к Венесуэле
Ранее Венесуэла заявляла о стремлении урегулировать разногласия с США по дипломатическим каналам и через политический диалог.
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената намерен заявить о готовности Вашингтона использовать силовые инструменты, чтобы добиться от венесуэльских властей максимального взаимодействия. Об этом сообщило агентство Bloomberg, которое ознакомилось с проектом выступления политика.
Исходя из подготовленных тезисов, Рубио планирует проинформировать сенаторов о договоренностях с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес. В центре внимания намерение Каракаса открыть энергетический сектор страны для американского бизнеса, предоставить компаниям из США приоритетные условия доступа к нефтедобыче, а вырученные средства направить на закупку американской продукции.
В то же время Делси Родригес ранее заявляла о стремлении венесуэльской стороны урегулировать существующие разногласия с Соединенными Штатами по дипломатическим каналам и через политический диалог, который, как она отметила, уже формируется.
В материале Bloomberg отметили, что слушания, запланированные на 28 января, станут первым публичным выступлением Рубио в Конгрессе после проведенной США военной операции в Каракасе 3 января.
Ранее, писал 5-tv.ru, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не меняла позицию по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
