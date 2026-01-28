Миллион из мусорного ведра: россиянка выбросила лотерейный билет и выиграла

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Жительница Волгоградской области едва не лишилась крупного состояния из-за собственной невнимательности.

Что делать если выбросил лотерейный билет

Фото: 5-tv.ru

Выброшенный лотерейный билет принес волгоградке миллион рублей

Жительница Волгоградской области по имени Наталья стала обладательницей одного миллиона рублей после того, как ее лотерейный билет сначала оказался в мусорном ведре, а затем был случайно оттуда извлечен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организатора лотереи.

Удачливая россиянка приняла участие в специальной акции, приуроченной к праздничным розыгрышам, где главным призом для победителей стала семизначная сумма. Как пояснили представители организатора, выигрышный билет мог так и остаться незамеченным — сначала его выбросили, а затем буквально достали из мусорного ведра. После того как квиток вернули и провели повторную проверку через официальную систему, подтвердилось, что Наталья вошла в число счастливчиков.

Сама женщина призналась журналистам, что до этого инцидента относилась к подобным розыгрышам довольно скептически и не строила амбициозных планов на победу. Однако невероятное стечение обстоятельств и вовремя найденный в отходах документ полностью изменили ее мировоззрение. Теперь победительница уверена, что главное в любом деле — это надежда и искренняя вера в успех.

Полученные денежные средства семья Натальи уже распределила: в ближайшее время миллион планируется потратить на проведение масштабного ремонта жилья.

Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

