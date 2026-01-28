Умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков

Ушел из жизни один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков. Ему было 88 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода» корреспонденту 5-tv.ru.

«Коллектив концерна „Уралвагонзавод“ (в составе госкорпорации „Ростех“) выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Александровича», — указано в тексте.

Николай Александрович родился 19 августа 1937 года в поселке Семеновский Шахунского района Горьковской области (ныне Нижегородская область. — Прим. ред.).

В 1959 году он окончил Челябинский политехнический институт, после чего по распределению попал в цех «540» Уралвагонзавода инженером-исследователем. Он разрабатывал, испытывал и занимался серийным производством танков Т-62, Т-72, Т-90 и их модификаций.

Николай Молодняков награжден орденом «Знак Почета», отмечен знаками «Изобретатель СССР» «За создание бронетанкового вооружения и техники».

