Дженнифер Грей вернется к роли Бэби в продолжении «Грязных танцев»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 76 0

Ее партнера по первой картине, Патрика Суэйзи, не стало в 2009 году.

Звезда Грязных танцев сыграет во второй части фильма

Фото: www.globallookpress.com/Aleksander Majdanski

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дженнифер Грей вернется к роли Бэби в продолжении «Грязных танцев»

Актриса Дженнифер Грей вновь исполнит роль Фрэнсис «Бэби» Хаусман в продолжении культового фильма «Грязные танцы». Об этом сообщает издание New York Post.

По информации киностудии Lionsgate, 65-летняя артистка не только сыграет ключевого персонажа, но и возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера проекта.

Сценарий к сиквелу пишет Ким Розенсток, ранее работавшая над шоу «Умираю, как хочу секса». Продюсированием ленты займутся Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон, известные по хитам «Голодные игры» и «Безумно богатые азиаты».

При этом, Джонатан Левин, который изначально должен был режиссировать картину, остался в команде лишь в качестве исполнительного продюсера.

Грей призналась, что образ Бэби занимает особое место в ее душе и сердцах миллионов преданных зрителей.

«Я долго думала, какой могла бы быть жизнь Бэби спустя столько лет, но потребовалось время, чтобы собрать команду людей, которым можно доверить наследие оригинального фильма», — заявила Дженнифер Грей.


Фото: www.globallookpress.com/imago stock& people via www.imago; Кадр из к/ф «Грязные танцы», реж. Эмиль Ардолино, 1987 г

Актриса подчеркнула, что в новой ленте создатели не будут пытаться заменить Патрика Суэйзи, который скончался в 2009 году от рака поджелудочной железы. По словам Грей, невозможно повторить то магическое взаимодействие, которое было между ними на экране. Из-за этого сиквел пойдет по иному пути, создавая совершенно новую историю.

Оригинальный фильм 1987 года рассказывал о любви юной девушки Фрэнсис по прозвищу Бэби и инструктора по танцам Джонни Кастла во время летнего отдыха в горах Катскилл. Глава Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон отметил, что студия крайне ответственно подошла к подбору творческой группы, чтобы фанаты с радостью приняли возвращение в отель «Келлерман».

Съемки новой части должны стартовать уже в конце текущего года. Однако точная дата выхода фильма в прокат пока не разглашается. Продюсеры уверены, что эмоциональность и бунтарский дух «Грязных танцев» остаются актуальными и сегодня, спустя почти 40 лет после премьеры первой части.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

19:31
Пропали после поездки в Каир: в Египте третьи сутки ищут российских туристов
19:22
Образ жизни поменялся: Филипп Янковский о съемках сериала «Резервация»
19:19
«Я люблю тебя — это здорово»: Николай Носков вживую исполнил свой знаменитый хит
18:53
Новая песня: Николай Носков появился на публике впервые спустя долгое время
18:52
«Культурная революция»: как МФЦ за 15 лет стали удобным ресурсом для россиян
18:32
В Куршевеле сутки полыхает отель, где прошла скандальная вечеринка Rendez-Vous

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
«Много лет не знали друг о друге»: внебрачная дочь Олейникова о времени с отцом
«Я хотела от него ребенка»: Бузова о чувствах, которые не привели к семье
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026