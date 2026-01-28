«Много лет не знали друг о друге»: внебрачная дочь Олейникова о времени с отцом

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 986 0

В Москве попрощались с телеведущим и режиссером, его не стало 24 января.

Дочь Олейникова о проведенном времени с отцом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Внебрачная дочь Олейникова Дарья мало провела времени с отцом

Внебрачная дочь телеведущего, режиссера и продюсера Александра Олейникова Дарья призналась, что мало времени провела с отцом. Об этом она рассказала в своей эмоциональной речи на церемонии прощания с родителем, пишет MSK1.RU.

«Он не водил меня в детский сад, не забирал из школы. У меня нет детских фотографий с ним. Мы много лет не знали друг о друге. Но 13 лет и три месяца назад мы встретились и стали семьей», — вспоминала девушка.

Дарья также поблагодарила всех, кто пришел проводить ее папу в последний путь. Она вспомнила о круглой дате, которую он отпраздновал три месяца назад — 21 октября.

«Но, если честно, отец, как всегда, сделал все по-своему, в своих лучших традициях. Он сделал все, что хотел — хорошие выходные, отличное настроение… А дальше жизнь распорядилась по-своему, чтобы мы точно никогда не забыли эту дату, самый холодный день в истории нашей семьи», — сказала Дарья.

Церемония проходила на Троекуровском кладбище. Попрощаться с Александром Олейниковыи пришли народная артистка России Лариса Долина, актриса Екатерина Стриженова, художник Никас Сафронов с сыном, режиссер Игорь Угольников и другие.

Александр Олейников умер 24 января, ему было 60 лет. Причиной смерти Олейникова мог стать оторвавшийся тромб.

