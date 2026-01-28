«Лабиринт из пор»: как активированный уголь помогает в очистке воздуха и воды

Активированный уголь — безопасный и эффективный фильтр для воздуха

Активированный уголь является одним из самых доступных и эффективных фильтров для дома. Об этом изданию Газета.ру рассказал директор компании-производителя бытовой химии Владимир Угрюмов.

По словам эксперта, для различных бытовых целей применяют разные виды угля: минеральный или кокосовый. Их используют, например, для очистки воды, воздуха или используют в кухонных вытяжках. Одно из главных преимуществ подобных фильтров — это их безопасность. Они не выделяют аллергенов и не имеют других побочных эффектов.

Однако перед покупкой нужно внимательно изучить состав фильтров. Так как часто производители хотят сэкономить и используют «сырой» не активированный уголь. А он менее эффективен и не так долговечен, предупредил специалист.

Активированный или импрегнированный материал имеет другую структуру, благодаря чему и улучшаются свойства.

«Уголь обладает уникальными адсорбционными свойствами, что объясняется его высокой пористостью и колоссальной площадью поверхности. Но таким он становится не сразу, а только в ходе специальной обработки — активации», — пояснил Угрюмов.

Если посмотреть на такой уголь под микроскопом, то можно увидеть структуру, напоминающую очень запутанный лабиринт из пор. Именно в нем и застревают, например, молекулы вредных газов — источники неприятных запахов, уточнил специалист.

Максимальную эффективность фильтры с активированным углем проявляют в замкнутых пространствах: шкафах, холодильниках, ванных комнатах или салонах автомобилей.

