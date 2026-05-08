Иран атаковал три американских эсминца

Анастасия Антоненко
Теперь корабли вынуждены передислоцироваться в сторону Оманского залива.

Иран атаковал три эсминца США при помощи БПЛА и ракет

Фото: Reuters/U.S. Central Command

Война в Иране Война Израиля и Ирана

Вооруженные силы (ВС) Ирана атаковали три американских эсминца при помощи беспилотников и ракет. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на источники.

«Три американских эсминца атакованы флотом Ирана в районе Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американские эсминцы передислоцируются в сторону Оманского залива.

По данным телекомпании IRIB, атака произошла в ответ на выстрелы со стороны США по иранскому нефтяному танкеру.

Атака американскими ВС произошла вечером 6 мая. Сначала иранскому судну Hasna поступали предупреждения о нарушении блокады в Оманском заливе.

Экипаж танкера проигнорировал требования, и тогда истребитель F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца USS Abraham Lincoln, произвел несколько выстрелов из 20-мм пушки, полностью обезвредив рулевой отсек судна.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о захвате судов. По ее мнению, такие действия направлены на то, чтобы стать лидерами на нефтяном рынке.

Захарова отметила, что Россия категорически не приемлет захваты мирных судов, считая это грубым нарушением международного морского права.

