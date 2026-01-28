Слезы не должны размазать грим: Гузеева рассказала, как справляется со стрессом

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Поклонники также поддерживают артистку.

Действительно ли Лариса Гузеева обманывала людей с вилами

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лариса Гузеева рассказала, что ей помогает справиться со стрессом ее собака

Актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой помогает справиться со стрессом и обидами ее питомец. Личными переживаниями она поделилась в своем блоге.

Пост артистка сопроводила фотографией со своей собакой по кличке Жужа. В публикации 66-летняя Гузеева призналась, что в сложные моменты именно питомец помогает ей держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.

«Когда накрывает обида, и тебе трудно справиться, а слезы размажут грим, а этого допустить нельзя — работа, и что? Отвечаю: теплый живой компресс на затылок. Моя спасительница, моя воительница, моя отдушина», — написала телеведущая.

Фото: «Instagram*/_larisa_guzeeva_

Поклонники поддержали артистку в комментариях под публикацией. Пользователи отметили, что собаки часто становятся лучшей эмоциональной опорой в трудные периоды, и пожелали Гузеевой не обращать внимания на негатив.

Последний год для Гузеевой выдался непростым. В сети ее продолжали критиковать из-за участия в рекламе вилл на Бали предпринимателя Сергея Домогацкого, которого обвиняют в мошенничестве. По данным СМИ, от его действий могли пострадать не менее 60 человек. При этом сама Гузеева заявляла, что тоже стала жертвой обмана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

19:31
Пропали после поездки в Каир: в Египте третьи сутки ищут российских туристов
19:22
Образ жизни поменялся: Филипп Янковский о съемках сериала «Резервация»
19:19
«Я люблю тебя — это здорово»: Николай Носков вживую исполнил свой знаменитый хит
18:53
Новая песня: Николай Носков появился на публике впервые спустя долгое время
18:52
«Культурная революция»: как МФЦ за 15 лет стали удобным ресурсом для россиян
18:32
В Куршевеле сутки полыхает отель, где прошла скандальная вечеринка Rendez-Vous

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
«Много лет не знали друг о друге»: внебрачная дочь Олейникова о времени с отцом
«Я хотела от него ребенка»: Бузова о чувствах, которые не привели к семье
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026