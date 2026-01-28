Удалось обнаружить факты, которые говорят о том, что массовые протесты в Миннеаполисе разжигают те же, кто стоял за кулисами украинского майдана. На стороне влиятельного клуба глобалистов не только финансовые магнаты, но и весь цвет Голливуда. Корреспондент «Известий» Виталий Ханин знает детали.

Они все еще стоят с плакатами, пусть и стало их намного меньше. Протесты против иммиграционного агентства ICE продолжаются уже который день после убийства Алекса Претти.

Толпа требует отставки руководителя миграционной службы США, их поддерживает окружной суд Миннесоты. В то же время фанаты президента США Дональда Трампа нападают на защитницу иммигрантов — сенатора Ильхан Омар, ее облили неизвестной жидкостью из шприца. Трамп продолжает поддерживать своих «опричников», которые убивают уже второго человека в этом году.

«Очень, очень прискорбный инцидент. Мне не нравится, что у него было оружие. Мне не нравится, что у него было два полностью снаряженных магазина. Это много очень плохих вещей. И несмотря на это, я все равно сказал бы, что это крайне прискорбный инцидент», — считает Трамп.

США разделились, и теперь идет борьба за самые громкие голоса. Протесты начали поддерживать селебрити, и это подгоняет людей на улицу. Но американские блогеры заметили одну особенность.

Это не первый случай «удивительного единодушия» американских звезд. Так же одинаково они поддерживали украинских нацистов во время Евромайдана.

«Позвольте мне сказать всем вам — тем, кто находится на площади в Киеве, и всем по всей Украине: когда вы смотрите на Запад, знайте, что мы смотрим на вас в ответ с большим восхищением», — говорил актер Джордж Клуни.

«А всем мечтателям по всему миру, которые смотрят это сегодня вечером в таких местах, как Украина и Венесуэла, я хочу сказать: мы здесь, и пока вы боретесь, мы думаем о вас сегодня», — вторил актер и певец Джаред Лето.

Они поддерживали протестующих на «революции зонтиков» в Гонконге в 2015-м. Митингующих в Белоруссии в 2020-м. А еще представителей BLM, ЛГБТ* и другие «демократические ценности». И каждый раз позиция удивительно общая. И совпадает с той, что официально декларирует Creative Artists Agency. Вот его здание с дырой посередине, куда, видимо, и утекают бюджеты США.

«Особенно во времена правления демократов и Обамы, и Байдена, деньги стали тратиться направо и налево. На поддержку движения ЛГБТ, на разгром мифической оппозиции. Просто на финансирование каких-то дружественных себе организаций», — отметил политолог, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Ну и чтобы совсем было понятно. Вот в кулуарах звездного агентства террорист и экстремист Гарри Каспаров**. А вот сайт инвестиционного агентства Pino, где четко указано, что Creative Artists Agency — это их актив. При этом патриарх семьи Пино — лучший друг некоего Анри Леви, известного поклонника нацистов, русофоба, соучастника кровавых госпереворотов и подстрекателя войн.

Кстати, Пино дружит еще и с Соросом. Они вместе проспонсировали не один проект Леви и, по всей видимости, уже очень давно помогают американским селебрити выбрать правильную сторону.

«У них есть контакты в правительстве. У них есть рекомендации, они могут получать указания от правительства, когда настанет время действительно организовать мирную демонстрацию, обеспечить раздачу оружия и тому подобное. Но это — построение демократии», — отметил подполковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен.

Неудивительно, что эти представители так называемого «глубинного государства», они же «борцы за все хорошее против всего плохого» по всему миру, теперь ненавидят Трампа. Ведь он как раз борется против ЛГБТ, закрыл агентство USAID, которое спонсировало оппозиции во всех, по их мнению, недостаточно демократичных странах. Даже с Россией хочет договариваться.

Шутка о том, что в Америке не может быть революции, потому что там нет американского посольства, больше не актуальна.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

** — признан в России иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов.