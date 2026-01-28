Новая песня: Николай Носков появился на публике впервые спустя долгое время

Николай Носков появился на публике спустя долгое время

Заслуженный артист РФ Николай Носков впервые за долгое время появился на публике. Он пообщался с корреспондентом 5-tv.ru вместе с продюсером Виктором Дробышем.

Не так давно, 12 января, музыкант отметил юбилей — 70 лет. В честь этого события в продюсерском центре Виктора Дробыша проходит праздничный концерт.

Перенесенный несколько лет назад инсульт не помешал артисту продолжить свою творческую деятельность. Совсем скоро Николай Носков порадует своих поклонников выходом новой песни под названием «Однажды сойти с ума». Композиция выйдет в преддверии Дня всех влюбленных — 13 февраля.

«Да, песня будет», — подтвердил артист.

В 2017 году Николай Носков перенес ишемический инсульт, после которого он не смог полностью восстановить функции правой руки и ноги, остались проблемы с речью. С тех пор артист передвигается на инвалидном кресле. Однако уже в 2020 году Носков вернулся к концертной деятельности.

