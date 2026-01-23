Платье лебедя из страусиных перьев: сколько стоил юбилейный наряд Волочковой

Анастасия Волочкова поразила гостей Юбилея своим платьем

Юбилей заслуженная артистка России Анастасия Волочкова отметила с размахом, но ключевой акцент вечера сделала вовсе не на танцевальных номерах. Внимание гостей привлек финальный образ балерины — белоснежное платье в пол, расшитое тысячами перьев, стоимость которого, по оценке дизайнера, достигает одного миллиона рублей. Об этом пишет URA.RU.

Наряд Волочкова приберегла «на закуску» и появилась в нем уже под конец вечера. Платье моментально вызвало ассоциации с образом невесты, а сама балерина, не скрывая эмоций, подчеркнула его особый статус.

«Это платье пошито специально к моему юбилею», — объяснила Настя.

Белоснежный образ оказался не случайным. Автором платья стала давняя подруга Волочковой, звездный дизайнер Аника Керимова. Она рассказала, что при создании наряда отталкивалась от сценического и личного образа балерины.

«Так как Анастасия у меня всегда ассоциируется с белым лебедем, то я решила для нее сделать именно такой наряд. Мне хотелось, чтобы Настя выглядела нежно и красиво в свой юбилей. Чтобы наряд подчеркнул всю ее красоту — ведь она одна из самых красивых женщин нашей страны. Я рада, что все получилось. Настя сказала, что получилось бесчисленное количество комплиментов. Я очень этому рада», — поделилась дизайнер.

По словам Керимовой, платье потребовало серьезной подготовки и полностью ручной работы. На создание ушла примерно неделя — от первых эскизов до финальной сборки.

«Юбилейный наряд Насти усыпан перьями страуса. Мы использовали более пяти тысяч перьев. Они были расшиты на сетку. Полностью ручная и, как вы понимаете, очень кропотливая работа», — рассказала Аника.

Именно сложность исполнения и материалы сформировали итоговую стоимость образа — около одного миллиона рублей. При этом дизайнер уточнила, что балерина не платила за платье: наряд стал личным подарком к юбилею.

Говоря о выборе цвета, Керимова отметила, что белый для ее бренда давно приобрел символическое значение. Она рассказала, что в практике дизайнера уже были случаи, когда клиентки, появлявшиеся в белоснежных нарядах, вскоре выходили замуж, приведя в пример Азиза. По словам Керимовой, она искренне надеется, что и в жизни Волочковой появится мужчина, с которым артистка будет счастлива долгие годы, поскольку, по ее убеждению, балерина этого заслуживает.

