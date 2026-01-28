Ученые предупредили о повышенной геомагнитной активности 29 января

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 26 0

Вероятность магнитной бури оценивается выше 30%.

Будет ли магнитная буря 29 января 2026 года

Фото: 5-tv.ru

Лаборатория солнечной астрономии: вероятность магнитной бури 29 января — 36%

Вероятность магнитной бури 29 января оцениваться более чем в 30%. Как сообщило издание URA.RU, данная информация поступила из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. По оценкам специалистов, магнитосфера Земли в этот день будет находиться в напряженном состоянии, соответствующем оранжевому уровню.

Одновременно специалисты обратили внимание на отклонения атмосферного давления от климатических норм. В Москве 29 января оно ожидается на уровне 744 мм рт. ст., что ниже среднегодовых значений. В Санкт-Петербурге, напротив, давление повысится до 766 мм рт. ст., превысив характерные для региона показатели. Подобные перепады, по мнению специалистов, могут быть ощутимы для метеочувствительных людей.

Магнитные бури возникают в результате взаимодействия магнитосферы Земли с потоками заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем при вспышках и корональных выбросах массы. Интенсивные геомагнитные возмущения способны влиять на работу технических систем и самочувствие людей.

Кардиолог Марина Орлова отметила, что для здорового человека такие периоды, как правило, не представляют опасности. Как подчеркнула специалист, дополнительное внимание к состоянию здоровья требуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для которых геомагнитные колебания могут становиться фактором стресса.

«Геомагнитная активность может снижать выработку мелатонина — гормона, регулирующего суточные ритмы. Его дефицит способен провоцировать нарушения сна, повышенную раздражительность и обострение стрессовых реакций», — добавила Орлова.

Врачи порекомендовали в дни повышенной геомагнитной активности соблюдать режим дня, снижать физические нагрузки и придерживаться назначенной терапии при наличии хронических заболеваний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

0:08
Февраль не пощадит: метеорологи спрогнозировали снегопады с первых дней месяца
23:52
Путин и Шмелева обсудили создание международной школы «Сириус» в Казахстане
23:50
Ученые предупредили о повышенной геомагнитной активности 29 января
23:27
«Лабиринт из пор»: как активированный уголь помогает в очистке воздуха и воды
23:09
Более 110 услуг и сервисов запустили и модернизировали портале мэра Москвы за 2025 год
22:48
Звезда фильма «Цыпочка» Роб Шнайдер разводится спустя 16 лет брака

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
В Иркутске мужчина взял в заложницы прохожую и убил ее 
От ушанки до slavic girl: куда пропали меховые шапки и почему они возвращаются
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026