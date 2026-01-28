Ученые предупредили о повышенной геомагнитной активности 29 января

Лаборатория солнечной астрономии: вероятность магнитной бури 29 января — 36%

Вероятность магнитной бури 29 января оцениваться более чем в 30%. Как сообщило издание URA.RU, данная информация поступила из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. По оценкам специалистов, магнитосфера Земли в этот день будет находиться в напряженном состоянии, соответствующем оранжевому уровню.

Одновременно специалисты обратили внимание на отклонения атмосферного давления от климатических норм. В Москве 29 января оно ожидается на уровне 744 мм рт. ст., что ниже среднегодовых значений. В Санкт-Петербурге, напротив, давление повысится до 766 мм рт. ст., превысив характерные для региона показатели. Подобные перепады, по мнению специалистов, могут быть ощутимы для метеочувствительных людей.

Магнитные бури возникают в результате взаимодействия магнитосферы Земли с потоками заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем при вспышках и корональных выбросах массы. Интенсивные геомагнитные возмущения способны влиять на работу технических систем и самочувствие людей.

Кардиолог Марина Орлова отметила, что для здорового человека такие периоды, как правило, не представляют опасности. Как подчеркнула специалист, дополнительное внимание к состоянию здоровья требуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для которых геомагнитные колебания могут становиться фактором стресса.

«Геомагнитная активность может снижать выработку мелатонина — гормона, регулирующего суточные ритмы. Его дефицит способен провоцировать нарушения сна, повышенную раздражительность и обострение стрессовых реакций», — добавила Орлова.

Врачи порекомендовали в дни повышенной геомагнитной активности соблюдать режим дня, снижать физические нагрузки и придерживаться назначенной терапии при наличии хронических заболеваний.

