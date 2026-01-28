Николай Носков рассказал, как отпраздновал 70-летие

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 33 0

Артист впервые появился на публике за долгое время.

Как Николай Носков обычно празднует день рождения

Фото: 5-tv.ru

Заслуженному артисту России Николаю Носкову исполнилось 70 лет. О том, как он отпраздновал эту дату, певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Как всегда и как все», — поделился артист.

На вопрос про идеальный день рождения, каким он должен быть, Носков лишь махнул рукой — для него гонка за чем-то идеальным не так важна, куда значимее встретить важную дату вместе со своей семьей.

Сегодня, 28 января, Николай Носков впервые за долгое время появился на публике. В 2017 году артист перенес ишемический инсульт, после которого он не смог полностью восстановить функции правой руки и ноги, остались проблемы с речью. С тех пор артист передвигается на инвалидном кресле. Однако уже в 2020 году Носков вернулся к концертной деятельности.

Носков также рассказал о выходе новой песни. Об этом сообщал 5-tv.ru. Композиция выйдет в преддверии Дня всех влюбленных — 13 февраля — и будет называться «Однажды сойти с ума».

