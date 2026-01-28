Путин подчеркнул особое значение памяти о Холокосте для России

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 34 0

Российский лидер встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Россия придает особое значение сохранению памяти о Холокосте, поскольку хорошо знает, к каким трагедиям приводит нацизм. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.

Глава государства отметил, что считает неслучайным совпадение Международного дня памяти жертв Холокоста с датой полного освобождения Ленинграда от блокады. По его словам, блокада стала попыткой уничтожения целого города и по своему характеру сопоставима с преступлениями нацистов против еврейского народа.

Путин напомнил, что жертвами нацистской политики стали более миллиона советских евреев, а также представители других национальностей. Он подчеркнул, что речь идет, прежде всего, о мирном населении.

«Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город, конечно, это тоже преступление против человечности», — заявил президент.

Глава государства также обратил внимание на работу еврейской общины России по сохранению исторической памяти и поинтересовался программой мероприятий, приуроченных к памятным датам.

Берл Лазар сообщил, что в эти дни в России проходят конференции, памятные встречи и концерты, посвященные жертвам Холокоста. Он отметил, что в мероприятиях участвуют представители разных национальностей и традиционных религий, что, по его словам, отражает атмосферу взаимного уважения и межконфессионального диалога в стране.

Главный раввин подчеркнул, что для еврейской общины важно не только сохранять память о трагедии, но и доносить ее уроки до новых поколений. Он также заявил, что в современной России евреи чувствуют себя в безопасности и живут в условиях многонационального мира, выгодно отличающегося от ситуации в ряде других стран.

