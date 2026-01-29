«Просто я заложница»: чей образ не покидает актрису Екатерину Волкову

Екатерину Волкову не покидает образ ее героини из сериала «Скорая помощь»

Актриса театра и кино Екатерина Волкова не первый год демонстрирует поклонникам короткую стрижку. Куда же подевались ее шикарные локоны? На этот вопрос звезда фильмов «Муж по вызову» и «Олень» рассказала в интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Резервация».

«Просто я заложница Арефьевой (героиня, которую сыграла Волкова. — Прим. ред.). Это такой сериал „Скорая помощь“. Поэтому я вынуждена все время носить каре», — поделилась актриса.

Волкова отметила, что уже отснят девятый сезон полюбившегося многими сериала, и теперь она надеется, что волосы отрастут до августа.

Актриса рассказала, что она не жалела, когда отрезала волосы. Однако многим ее поклонницам такое же проделать с собой не позволят заботливые мамы.

Журналист подметила, что, как правило, смена имиджа у женщины говорит о наличии любимого мужчины. На это Екатерина ответила коротко и лаконично.

«Некогда мне», — загадочно произнесла она.

